Росія викликала посла Вірменії через гуманітарну допомогу Україні і візит дружини премʼєра до Києва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Valery Sharifulin / Contributor
Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Вірменії Вагаршака Арутюняна через низку «недружніх кроків».
Серед цих «кроків» — запуск процесу ратифікації Римського статуту МКС, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії Анни Акопян, передачу Україні гуманітарної допомоги та проведення військових навчань за участю США на території Вірменії з 11 до 20 вересня.
5 вересня стало відомо, що Вірменія вперше з початку війни відправила до України гуманітарну допомогу, а вже 7 вересня дружина премʼєра Вірменії Анна Акопян взяла участь у Саміті перших леді та джентельменів у Києві, який організовує дружина президента України Олена Зеленська. Акопян також передала Україні понад тисячу смартфонів, планшетів та ноутбуків для школярів і відвідала ліцей у Бучі.
- До цього Вірменія не відправляла Україні ані військову, ані гуманітарну допомогу. У червні 2023 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником росії у війні проти України. Він наголосив, що війна дуже сильно впливає на всі міжнародні відносини Вірменії. Пашинян зазначив, що на Заході вважають Вірменію союзником росії, але в росії бачать, що Єреван не підтримує війну.
- У вересні Нікол Пашинян заявив, що політика країни, заснована на тому, щоб покладатися винятково на росію як гаранта своєї безпеки, була стратегічною помилкою. Архітектура безпеки Єревану на 99,999% була повʼязана з росією, зокрема коли справа стосувалася закупівлі зброї та боєприпасів. Зараз рф це все використовує на війні в Україні.