Bild: Генсек ООН запропонував Сергію Лаврову угоду з чотирьох пунктів, аби росія повернулась до «зернової угоди»

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Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш запропонував міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову угоду з чотирьох пунктів, аби росія повернулась до «зернової угоди».

Про це повідомляє німецька газета Bild із посиланням на секретний лист Гутерреша Лаврову.

Ось ці чотири пункти:

Перший — скасувати санкції ЄС (виключення зі системи SWIFT) проти Російського аграрного банку. Голова ООН пропонує використовувати спеціально створену дочірню компанію російського банку RSHB Capital SA для обходу санкцій.

Другий — Гутерреш пропонує Лаврову застрахувати російські кораблі від атак України в Азовському та Чорному морях. Очільник ООН пропонує не лише «страхування вантажів для експорту російських продуктів харчування та добрив», а й страхування «каско та відповідальності». Страхування каско — це комплексне страхування від зовнішнього впливу на судна, що використовуються для перевезення, а P&I — комплексне страхування відповідальності за шкоду третім особам.

Гутерреш обіцяє Лаврову, що «Організація Обʼєднаних Націй підтримуватиме страхування, щоб наголосити на важливості російського експорту для глобальної продовольчої безпеки».

У третьому пункті Гутерреш пропонує Лаврову допомогти розморозити заморожені в ЄС активи російських компаній із виробництва добрив.

Четвертий пункт — Гутерреш пропонує «забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива, до портів ЄС через швидкі портові дозволи». ООН уже провела переговори з Європейською комісією та окремою портовою владою Німеччини, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

За даними Bild, керівництво росії зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки що не погодилося на них, оскільки Кремль вважає пропозиції «занадто хорошими, щоб бути правдою» і сумнівається в «технічній здійсненності» цих послаблень.