Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова. Ось його пʼять пріоритетів на посаді

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Володимир Зеленський представив військовому керівництву нового міністра оборони Рустема Умєрова.

У своїй промові Зеленський сказав, що сьогодні суспільство перебуває в складній емоційній ситуації, тому від міністра очікують прозорості та результатів.

«Я не думаю, що є багато часу, тому що зустрічають з оплесками, а проводжають по-різному», — сказав він, порадивши Умєрову не зволікати з реформами.

Зеленський додав, що кожну бюрократичну процедуру, яку можна скасувати, має бути скасовано, а кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й постачена в українські війська.

Зі свого боку Умєров назвав пʼять основних пріоритетів роботи на посаді:

військовоцентричність (військовий — найвища цінність);

міністерство має стати головною інституцією координації Сил оборони;

розширення географії союзників (навіть із неочікуваними партнерствами);

нульова толерантність до корупції та цифровізація;

розвиток українського військово-промислового комплексу.

Також Умєров зазначив, що Україна поверне все своє і «цього разу» кожен сантиметр української землі буде під державним прапором.