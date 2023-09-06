Україна і США вважають розвиток зернового коридору на Дунаї найперспективнішим
- Автор:
- Ліза Бровко
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Київ і Вашингтон вважають експорт зерна Дунайським коридором найбільш перспективним варіантом.
Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба на конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, передає Укрінформ.
За словами міністра, позиції України та США щодо експорту зерна «абсолютно збігаються». Тому країни будуть розвивати коридор на Дунаї.
- 17 липня 2023 року Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. За таких умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн продовольства.
- Перед цим українська влада збільшила глибину гирла Бистре в дельті Дунаю, щоб збільшити експорт із морських портів. Україна, яка збільшила експорт через свої дунайські порти до 1,5 мільйона тонн на місяць після вторгнення росії, сподівається, що глибший канал дозволить додатково експортувати 500 тисяч тонн щомісяця.