Президент Румунії заперечив падіння російських безпілотників на території країни

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Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території Румунії нібито не падав російський безпілотник.

Про це пише видання Digi24.

Румунський лідер запевнив журналістів, що жоден дрон чи жодна його частина не досягла території Румунії.

За словами Йоганніса, під час останнього саміту країни НАТО визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо «щось впаде на їхню територію», але попередив, що ця інформація непублічна.

«Безумовно, так, у нас є сценарій. Так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Очевидно, це не означає, що ми хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми не хочемо, щоб ці інциденти відбувалися на території НАТО, у цьому випадку в Румунії», — сказав Йоганніс.