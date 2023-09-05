Після розмови з путіним Ердоган заявив, що «на горизонті немає обнадійливої ​​перспективи миру»

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Reuters / «Бабель»

Після переговорів із російським президентом путіним президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів журналістам про підсумки зустрічі, пише турецьке видання Milliyet.

Щодо російсько-української війни, то Ердоган заявив: «На горизонті немає обнадійливої ​​перспективи миру». І додав, що Туреччина продовжуватиме дипломатичні зусилля.

Турецький президент повідомив, що у вересні він обговорить «зернову угоду» з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерріешем. Останній запропонував посередницький механізм: росія вимагає підключення до SWIFT, а ООН натомість пропонує дозволити проводити транзакції через SWIFT. Також ООН працює над усуненням перешкод (вони виникли через санкції) у страхуванні російських кораблів.