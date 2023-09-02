Росію, Білорусь та Іран вирішили не запрошувати на церемонію вручення Нобелівської премії
- Автор:
- Анна Холоднова
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The Nobel Prize
Нобелівський фонд вирішив скасував запрошення росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення премії у Стокгольмі.
Про це йдеться в заяві Фонду.
Там наголосили, що попереднє рішення запросити росіян, білорусів та іранців мало підкреслити цінності Нобелівської премії. У фонді згадали тогорічну Премію миру, яку віддали правозахисникам із росії та Білорусі, а також українцям, які документують воєнні злочини росіян.
«Ми визнаємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це повідомлення. Тому ми вирішили повторити минулорічний виняток зі звичайної практики, тобто не запрошувати послів росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі», — зазначили в Нобелівському фонді.
- У 2022 році Нобелівський фонд заявив, що посли росії та Білорусі не будуть запрошені на бенкет через вторгнення росії до України. Іран минулого року теж не запросили — Тегеран уже давно критикують за порушення прав людини.
- 1 вересня ствло відомо, що росію, Білорусь та Іран знову запросили на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премії у Стокгольмі. МЗС України виступило проти.