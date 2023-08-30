На аукціоні за понад $10 тисяч продали «Барбі» Ольги Харлан
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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На аукціоні на платформі eBay за $10 400 продали ляльку «Барбі» від компанії Mattel, яку створили на честь української фехтувальниці Ольги Харлан.
Про це свідчить оголошення на eBay.
Гроші підуть на клініку BODRO у місті Нововолинськ Волинської області, яка займається реабілітацією військовослужбовців.
«Реабілітація — важлива частина майбутнього життя наших хлопців. Що більше ми зможемо зібрати з цього аукціону, то більше видатних людей зможуть повернути», — розповідала Ольга Харлан.
Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.
- Олімпійську і багаторазову чемпіонку світу з фехтування Ольгу Харлан наприкінці липня дискваліфікували з Чемпіонату світу за відмову потиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій.
- 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК її підтримав, а Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.