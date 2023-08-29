Вища рада правосуддя знову відсторонила суддю Тандира, який збив нацгвардійця на блокпості

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Вища рада правосуддя вирішила ще раз тимчасово відсторонити суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який у травні збив на смерть нацгвардійця на блокпості.

Про це повідомили у пресслужбі ВРП.

Уперше Вища рада правосуддя відсторонила Тандира 2 червня, а 18 липня 2023 року продовжила відсторонення до 26 серпня — на час досудового розслідування.

Обвинувальний акт проти Тандира, направлений Київською міською прокуратурою, уже передали до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.