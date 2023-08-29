Вища рада правосуддя знову відсторонила суддю Тандира, який збив нацгвардійця на блокпості
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Вища рада правосуддя вирішила ще раз тимчасово відсторонити суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який у травні збив на смерть нацгвардійця на блокпості.
Про це повідомили у пресслужбі ВРП.
Уперше Вища рада правосуддя відсторонила Тандира 2 червня, а 18 липня 2023 року продовжила відсторонення до 26 серпня — на час досудового розслідування.
Обвинувальний акт проти Тандира, направлений Київською міською прокуратурою, уже передали до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але Апеляційний суд залишив його під вартою. 17 липня суд залишив у силі запобіжний захід. Суддя перебуватиме в СІЗО до 26 серпня 2023 року.
- 3 серпня ДБР завершило розслідування. Слідство заявило, що зібрало достатньо доказів того, що Тандир на момент ДТП був пʼяним, попри те що він не здав біологічні зразки вчасно. Для цього провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Також слідство підтвердило, що суддя порушив правила і перевищив швидкість. Йому загрожує 10 років увʼязнення.
- Печерський суд міста Києва 18 серпня залишив суддю Олексія Тандира в СІЗО до 9 вересня.