Китай скасовує тести на коронавірус для туристів

Новини

Japanexperterna.se / Flickr

Китай з 30 серпня скасує тести на коронавірус для туристів.

Про це оголосив представник китайського МЗС Ван Веньбінь, пише центральний телеканал Китаю CCTV.

Однак Веньбінь не уточнив, чи продовжать місцеві регулятори проводити вибіркові ПЛР-тести в аеропортах.

Китай дотримувався політики «нульової терпимості» до COVID-19 до кінця 2022 року, але під тиском масових протестів пішов на поступки і помʼякшив обмеження. З січня цього року при вʼїзді вимагали здати експрес-тест за 48 годин до прибуття, а в травні КНР поновила видачу віз іноземцям.