Китай скасовує тести на коронавірус для туристів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Japanexperterna.se / Flickr
Китай з 30 серпня скасує тести на коронавірус для туристів.
Про це оголосив представник китайського МЗС Ван Веньбінь, пише центральний телеканал Китаю CCTV.
Однак Веньбінь не уточнив, чи продовжать місцеві регулятори проводити вибіркові ПЛР-тести в аеропортах.
Китай дотримувався політики «нульової терпимості» до COVID-19 до кінця 2022 року, але під тиском масових протестів пішов на поступки і помʼякшив обмеження. З січня цього року при вʼїзді вимагали здати експрес-тест за 48 годин до прибуття, а в травні КНР поновила видачу віз іноземцям.
- 5 травня 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії COVID-19. Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією. Влада Китаю повʼязувала спалах захворювання з уханським ринком тварин і морепродуктів «Хуанань»: перші пацієнти були або тамтешніми постійними покупцями, або продавцями. Учені вважають, що в ланцюжку передавання вірусу SARS-CoV-2 були кажани, змії або панголіни (у Китаї їхнє мʼясо вважають делікатесом).
- У лютому 2023 року Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія коронавірусу, найімовірніше, виникла внаслідок витоку з лабораторії. Директор ФБР Крістофер Рей теж вважає, що COVID-19 витік із лабораторії в китайському Ухані. Водночас американська розвідка не знайшла прямих доказів того, що пандемія COVID-19 сталася через інцидент в Уханьському інституті вірусології.
- Заява Рея пролунала за кілька днів після виходу матеріалу The Wall Street Journal про доповідь Міністерства енергетики США. У ньому відомство повідомило, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Міненерго стало другим федеральним відомством США після ФБР, яке дотримується версії про витік вірусу з лабораторії, пише WSJ. Ще чотири розвідувальні агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, а два, зокрема ЦРУ, досі не визначилися, уточнює газета.
- Представниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи матеріал WSJ, закликала припинити дискредитувати Пекін і політизувати питання походження коронавірусу.