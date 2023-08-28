Міністра закордонних справ Лівії відсторонили через переговори з Ізраїлем

Новини

Reuters

Премʼєр-міністр Лівії Абдул Хамід Дбейба відсторонив голову МЗС Наджлу Мангуш після зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном минулого тижня. Між країнами немає дипломатичних відносин.

Про це пише Reuters.

«Наджлу Мангуш тимчасово відсторонено, і комісія під керівництвом міністра юстиції проведе адміністративне розслідування», — написав Дбейба у Facebook.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю 27 серпня повідомило, що минулого тижня відбулися переговори міністрів закордонних справ Ізраїлю та Лівії. Це була перша дипломатична зустріч такого рівня між цими країнами.

Новини про переговори між Ізраїлем і Лівією спричинили протести в Тріполі та інших містах Лівії, а президентська рада країни направила уряду петицію з проханням пояснити зустріч.

Міністерство закордонних справ Лівії заявило, що Мангуш відмовилася від переговорів з представниками Ізраїлю, а в Римі відбулася «непідготовлена, випадкова зустріч у міністерстві закордонних справ Італії».

У заяві лівійського відомства йдеться, що «жодних обговорень, домовленостей або консультацій» не було, а міністерство «наголошує на повній та абсолютній відмові від нормалізації відносин» з Ізраїлем.

Водночас голова МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що говорив з Мангуш про важливість збереження єврейської спадщини в Лівії.