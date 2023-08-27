З Одеського порту вийшло друге судно, що йтиме тимчасовим морським коридором

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Вантажне судно Primus під прапором Ліберії вийшло з порту «Одеса» і рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором. Судно було в порту з 20 лютого 2022 року з металопродукцією для країн Африки.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України.

Це друге судно, що проходить тимчасовим коридором з або до чорноморських портів України. Коридор встановили для евакуації суден, які перебували в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» на момент повномасштабного вторгнення рф.