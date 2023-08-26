США: Україна протягом наступних місяців може вийти на довоєнний рівень експорту зерна

Новини

Getty Images / «Бабель»

Сполучені Штати бачать «життєздатні маршрути» для експорту українського зерна — територіальними водами України й суходолом. Навіть є можливість протягом наступних місяців вийти на довоєнний рівень експорту з України.

Про це агентству Reuters повідомив голова Управління з координації санкцій Держдепартаменту Джеймс ОʼБраєн.

«Я думаю, що ми бачимо життєздатні маршрути через територіальні води України й по суші, і ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на довоєнному рівні», — заявив ОʼБраєн.

10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до плавання в умовах, що склалися, судно допустять до маршруту. За цих умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн вантажу на борту, зокрема продовольством. 18 серпня судно прибуло до Стамбулу.