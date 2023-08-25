Нідерланди передадуть Україні всі свої F-16. Однак «невелика частина» буде для навчань

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Greg Mathieson / Mai / Getty Images

У Нідерландів є 42 винищувачі F-16 — більшість із них передадуть Україні, частину залишать для навчання українських пілотів. Точну кількість не оголошують.

Про це міністр оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен розповіла в інтервʼю «Європейській правді».

«Нам більше не потрібні F-16, бо ми переходимо на новіші F-35. Але через війну в Україні ми в певний момент вирішили, що все одно не будемо продавати ці винищувачі F-16, а залишимо їх доступними. А тепер передаємо Україні їх майже всі, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів. Загалом у нас є 42 літаки. Невелика частина з них піде на навчання, а решта — в ЗСУ», — пояснила Кайсу Оллонгрен.

Україна має виконати вимоги Нідерландів, зокрема підготовити екіпажі та інфраструктуру, а потім зможе отримати літаки. «Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік», — додала міністр оборони.