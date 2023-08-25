Держприкордонслужба зафіксувала, що в Білорусі поменшало найманців «ПВК Вагнера»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Кількість найманців «ПВК Вагнера» в Білорусі поступово зменшується. Переважно вони виїжджають до росії.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
«Ще до подій 23 серпня, які відбулись у рф, ми фіксували, що кількість російських найманців у Білорусі зменшується. Незначно, але поступово кількість «вагнерів», які перебували в Білорусі, йшла на зниження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їхня кількість продовжує зменшуватися», — сказав він.
За інформацією Держприкордонслужби, вони виїжджали до росії, у тому числі, під приводом відпусток, і в подальшому не поверталися в Білорусь.
- Після невдалого заколоту в росії «ПВК Вагнера» передислокувалась до Білорусі. Євгеній Пригожин уже створив у Білорусі компанію «Конкорд Менеджмент і Консалтинг» і зареєстрував компанію «Група «Вагнер» — як «освітню організацію».
- У селі Цель Осиповицького району Могильовської області облаштували табір «вагнерівців». Міноборони Білорусі стверджує, що там військових навчають бойовій підготовці.
- 22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — сім пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин.
- МНС повідомляло, що загинули всі 10 людей на борту, потім Росавіація опублікувала список цих людей — серед них Євгеній Пригожин і співзасновник «ПВК Вагнера» Дмитро Уткін. Офіційно про смерть Пригожина не повідомляли, однак США вважають, що засновник «ПВК Вагнера» все ж загинув в авіакатастрофі.
- 24 серпня путін уперше прокоментував інцидент із літаком Пригожина. Він висловив співчуття родинам загиблих, а про Пригожина говорив у минулому часі.