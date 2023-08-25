Держприкордонслужба зафіксувала, що в Білорусі поменшало найманців «ПВК Вагнера»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Кількість найманців «ПВК Вагнера» в Білорусі поступово зменшується. Переважно вони виїжджають до росії.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ще до подій 23 серпня, які відбулись у рф, ми фіксували, що кількість російських найманців у Білорусі зменшується. Незначно, але поступово кількість «вагнерів», які перебували в Білорусі, йшла на зниження. І тепер зрозуміло, що з 23 числа їхня кількість продовжує зменшуватися», — сказав він.

За інформацією Держприкордонслужби, вони виїжджали до росії, у тому числі, під приводом відпусток, і в подальшому не поверталися в Білорусь.