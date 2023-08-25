В Івано-Франківську військкомати брали на «військову службу» родичів чиновників і футболістів
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Івано-Франківську Державне бюро розслідувань викрило схему фіктивного зарахування на військову службу родичів міських чиновників та футболістів клубу «Прикарпаття».
Про це пише пресслужба ДБР.
Родичів посадовців і футболістів брали на «службу» до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Завдяки цьому вони отримували гроші від держави без реального проходження військової служби.
Слідчі встановили кількох керівників військкоматів, які налагодили схему. Нацполіція і ДБР провели 30 обшуків у ТЦК та СП Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також у домівках фігурантів. Розслідування триває.
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