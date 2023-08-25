Очільник київської ВЛК отримав підозру за підробку меддовідок
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Голові військово-лікарської комісії Подільського військкомату повідомили про підозру в підробці довідок для виїзду військовозобовʼязаних за кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).
Про це пише Офіс генпрокурора.
Слідчі встановили, що підозрюваний зі спільниками виготовляли підробні довідки про непридатність чоловіків до військової служби, після чого тих знімали з обліку, а документ використовували для виїзду з України. За «послугу» брали $3—4 тисячі.
У схемі брали участь девʼять людей, які шукали охочих уникнути мобілізації та робили документи про непридатність. Усі вони працівники медичних установ Києва, члени військово-лікарських комісій.
Голову ВЛК і його спільників викрили під час підготовки пакета документів для трьох чоловіків призовного віку і отримання від них грошей.
У лютому 2023 року підозри вже отримали голова ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також шість лікарів. Під час подальшого розслідування правоохоронці викрили й очільника ВЛК Подільського військкомату.
- Днями слідчі зʼясували, що начальник одного з управлінь штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ і керівник Голосіївського районного військкомату організували незаконний виїзд за кордон для трьох ухилянтів. Обом повідомили про підозру.
- Миколаївський обласний центр психічного здоровʼя видавав чоловікам довідки про непридатність до військової служби. Бізнес організував директор лікарні, який залучив до цього підлеглих лікарів. Клієнтів шукав правоохоронець.
- Загалом Державне бюро розслідувань розслідує понад 100 справ щодо посадовців військкоматів. Основні зловживання — схеми з виплатами, допомога в перетині кордону і побиття військових.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінили чоловіками, які отримали поранення на війні.