Нігер дозволив військам Малі та Буркіна-Фасо захищати його територію в разі нападу
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Хунта Нігеру дозволила арміям сусідніх Малі та Буркіна-Фасо заходити на його територію в разі нападу. Країни підписали спільну заяву.
Про це пише Reuters.
Західноафриканський блок ECOWAS намагався домовитися з нігерськими заколотниками, але попередив, що може ввести війська в Нігер для відновлення конституційного порядку, якщо дипломатія зазнає невдачі.
У відповідь на це Малі та Буркіна-Фасо заявили, що підтримають Нігер у будь-якому конфлікті з ECOWAS.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігері великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.
- Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».
- 7 серпня хунта, яка захопила владу в Нігері, закрила повітряний простір країни. Лідери перевороту стверджують, що проти них розгортається «можливість інтервенції».