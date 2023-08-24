NYT: Штати у вересні почнуть готувати українських пілотів на F-16

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Пентагон планує вже у вересні розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на чиновника Пентагону.

Пілоти спочатку вивчатимуть англійську мову в Техасі, а потім почнуть багатомісячну льотну підготовку в Аризоні.

Невелика кількість українських пілотів пройшли навчання у Сполучених Штатах до того, як Байден у травні дозволив європейським країнам, які мають F-16 американського виробництва, навчати українських пілотів. Минулої зими ВПС США приймали двох українських пілотів, які раніше літали на радянських літаках, щоб подивитися, чи зможуть вони працювати на F-16. В оцінці від 22 березня представники ВПС дійшли висновку, що принаймні деяких українських пілотів можна навчити пілотуванню F-16 за чотири-пʼять місяців. Пілотам необхідні певні технічні навички, зокрема розуміння приладів західної кабіни та вміння комфортно літати у строю з іншими літаками за американським стандартом.