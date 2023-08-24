Байден оголосив про санкції проти причетних до депортації дітей з України

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США запроваджують нові антиросійські санкції проти тих, хто винен у примусових переміщеннях українців і депортаціях.

Про це повідомив президент США Джо Байден у привітанні з Днем Незалежності України. Однак він не назвав імена людей, які потраплять під обмеження.

«Ми також працюємо з усіма державами, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони вчинили в Україні, зокрема й примусове вивезення тисяч українських дітей до росії. Цих дітей викрали у батьків і тримають окремо від сімей. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагаємо повернути українських дітей до їхніх родин», — зазначив американський президент.

Байден додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від росії.

«Наша підтримка незалежності України є непохитною та міцною. Ось чому Сполучені Штати та інші країни «Великої сімки» опублікували спільну декларацію в Литві минулого місяця, в якій зобовʼязалися допомогти Україні підтримувати збройні сили, здатні стримувати російську агресію в найближчі роки. Це декларація, до якої зараз приєдналися понад 25 країн. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і допомагатимемо в довгостроковій перспективі», — наголосив президент США.