У Києві оголосили вироки містянам, які знімали роботу ППО
- Автор:
- Ліза Бровко
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Tingey Injury Law Firm / Unsplash
Суди в Києві винесли вироки чотирьом містянам, які у травні поширювали роботу протиповітряної оборони.
Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.
У травні киян обвинуватили в тому, що вони публікували в соцмережах роботу ППО і результати ураження повітряних цілей.
Фігуранти визнали провину повністю. Їм призначили покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі з випробувальним терміном від одного до трьох років.
- 17 травня СБУ встановила шістьох киян, які поширили відео роботи ППО. Фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцерозташування та специфіку роботи ППО. Тоді, ймовірно, була пошкоджена ЗРК Patriot.
- 31 травня Служба безпеки України повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які знімали роботу ППО в Києві під час російської атаки 16 травня. Серед них були Семенченко і Чернецька.
- 2 червня Соломʼянський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт двох блогерок, які знімали роботу ППО.
- 5 липня суд у Києві засудив до одного року умовно блогерку Інну Воронову, яка опублікувала в інтернеті відео про роботу ППО. Її відео зразу поширили російські ресурси, що поставило під загрозу підрозділи столичної протиповітряної оборони.