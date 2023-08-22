Медіа: Алжир відмовив Франції у проханні відкрити його небо для військової операції в Нігері

Новини

Kamal J / Unsplash

Алжир відхилив прохання Франції використати його повітряний простір для військової операції в Нігері.

Про це пише Alarabiya з посиланням на алжирське державне радіо.

Алжир виступає проти будь-яких іноземних військових дій у Нігері. Там кажуть, що виступають за дипломатію для відновлення конституційного порядку.