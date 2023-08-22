Зеленський зустрівся з головами урядів Хорватії та Північної Македонії. Що обговорили
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільниками урядів Хорватії та Північної Македонії, повідомляють у Telegram-каналі Zelenskiy / Official.
З премʼєром Хорватії Андреєм Пленковичем Зеленський обговорив новий пакет оборонної підтримки, експорт зерна, зокрема, через дунайські й адріатичні порти, а також гуманітарне розмінування.
З премʼєром Північної Македонії Димитаром Ковачевським обговорювали розвиток оборонної співпраці, а також координацію кроків на шляху до Європейського Союзу.
- Перед цим Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем. Український і сербський лідери обговорили повагу до Статуту ООН та непорушність кордонів, майбутнє «у спільному європейському домі» і розвиток відносин.
- 15 серпня Північна Македонія підтримала угоду про гарантії безпеки для України.
- 31 липня Україна домовилася з Хорватією про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту українського зерна.