У Перу відкрили новий вид змій і назвали його на честь Гаррісона Форда

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У Перу науковці знайшли новий вид змій і назвали його на честь Гаррісона Форда — Tachymenoides harrisonfordi. Ця рептилія завдовжки 40 см і має жовто-коричневий колір.

Про це пише CNN.

«Хіба не круто було присвятити цей новий вид Гаррісону Форду? Ще й смішно — через ненависть до змій його персонажа Індіани Джонса», — розповів професор біології Едгар Лер, що описав новий вид.

Плазуна знайшли в національному парку Отіші. Його вважають найменш науково обстеженим національним парком Перу. Вчені добиралися туди гелікоптером, із припасами на три-чотири тижні, і навіть зустріли наркоторговців.

«Мені шкода всього біорізноманіття, яке залишається невідомим просто через присутність наркоторговців», — зазначив Лер.

Він повернувся до своєї лабораторії зі зразком — дорослим самцем змії завдовжки 40,6 см, із бронзовою і золотою лускою. За допомогою генетичного секвенування дослідник підтвердив, що цей вид дійсно раніше не документували.