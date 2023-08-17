«Барбі» стала найкасовішим фільмом Warner Bros. в Україні

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За перші чотири тижні прокату в Україні фентезі-комедія «Барбі» з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом у головних ролях зібрала понад 110 мільйонів гривень. В українських кінотеатрах фільм стартував 20 липня.

Про це повідомив офіційний дистрибʼютор Warner Bros. Pictures компанія Kinomania.

Стрічка стала найкасовішим проєктом Warner Bros. в Україні, обійшовши попереднього лідера — фільм «Аквамен» Джеймса Вана.

Супергеройський фільм стартував в національному прокаті у грудні 2018 року та з того часу зібрав 108,7 мільйона гривень.

Тим часом глобальні касові збори «Барбі» сягнули $1,2 мільярда — робота Ґрети Ґервіґ також стала найкасовішим у світі фільмом, знятим жінкою.