Уряд Німеччини схвалив законопроєкт про легалізацію канабісу

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Федеральний уряд Німеччини підтримав законопроєкт про легалізацію канабісу, запропонований Міністерством охорони здоровʼя.

Про це пише видання Tagesschau.

Міністр охорони здоровʼя Карл Лаутербах назвав цей закон «довгостроковою зміною німецької політики щодо наркотиків».

Що він передбачає:

Наразі канабіс входить до списку заборонених речовин у Законі про наркотики. Цю норму видалять.

Людям старше 18 років дозволять зберігати 25 грамів канабісу.

Люди віком від 18 років зможуть самостійно вирощувати до трьох рослин конопель.

Дозволять створювати «асоціації культивування», які зможуть вирощувати коноплі й поширювати їх. Такі асоціації протидіятимуть чорному ринку марихуани.

У документі, який Лаутербах представив восени 2022 року, планували створити ліцензовані спеціалізовані магазини, подібні до нідерландських кофішопів, де можна було б купити продукти з канабісу. У поточному законопроєкті про це не йдеться.

За даними Міністерства охорони здоровʼя Німеччини, закон може набути чинності наприкінці 2023 року.

А що в Україні?

7 червня 2022 року Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, у МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий закон в медичних, промислових і наукових цілях.

14 червня 2022 року комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його рекомендують ухвалити в першому читанні.

Законопроєкт передбачає, що українським пацієнтам дозволять купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.

Однак для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень і спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір із випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ Нацполіції до своїх обʼєктів для відбору і дослідження зразків продукції.

13 червня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу в першому читанні. За — 268 голосів.

Лікування препаратами на основі медичного канабісу потребують щонайменше два мільйони українців. Їх використовують при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороб Альцгеймера і Паркінсона та багатьох інших важких захворювань. В Україні, зокрема, такого лікування потребують пораненні та військові з ПТСР.