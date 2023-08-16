Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та дописів Дональда Трампа

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Федеральні прокурори отримали доступ до величезного масиву даних соцмережі, що стосувалися облікового запису 45-го президента США Дональда Трампа.

Судячи з нещодавно розкритих судових документів, якими поділилось видання Politico, ордер на обшук вимагав від Twitter надати усі твіти, які акаунт @realdonaldtrump створив, підготував, уподобав чи ретвітнув, а також особисті повідомлення.

Усі пристрої, які використовувалися для входу в @realdonaldtrump, також потрібно було записати та надати адвокату, а також налаштування конфіденційності облікового запису та історію IP-адрес з жовтня 2020 року по січень 2021 року. Крім того, Twitter зобовʼязали передати всі пошукові запити та інформацію про місцезнаходження облікового запису за той самий період часу.

Прокурори наполягали на тому, що Twitter має дотримуватися наказу про нерозголошення, який забороняє компанії повідомляти Трампу про ордер, щоб не ставити під загрозу саме розслідування.

Адвокати Twitter спершу опиралися, але окружна суддя США Берил Гавелл наполягала на цьому і звернула увагу «‎на надзвичайні зусилля компанії заздалегідь повідомити Трампа про ордер на обшук».

«Це тому, що новий генеральний директор хоче заприятелювати з колишнім президентом?» – спитала вона під час слухання 7 лютого 2023 року.