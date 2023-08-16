Румунія офіційно підтвердила, що навчатиме українських пілотів на F-16
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що його країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16. Для цього відкриють регіональний навчальний центр.
Про це Йоганніс заявив у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії.
За його словами, навчальний центр готуватиме не лише українців, але й пілотів країн-учасниць НАТО.
«Ми братимемо участь у підготовці українських військових в рамках місії військової допомоги Європейського Союзу і будемо приймати майбутній регіональний навчальний центр підготовки пілотів F-16, який служитиме як румунським, так і українським пілотам, а також пілотам з країн-членів Альянсу», — сказав він.
- Данія та Нідерланди стануть першими країнами, які почнуть готувати пілотів. 5 серпня стало відомо, що Українські Повітряні сили визначили першу групу з 8 пілотів, які навчатимуться на винищувачах F-16. Вони вільно володіють англійською мовою і готові включитися в роботу, щойно буде готовий офіційний план підготовки. Ще 20 пілотів готуються до мовних курсів у Британії, які розпочнуться цього місяця. Загалом для участі в програмі відібрали 32 пілотів. Такої кількості достатньо для створення двох ескадрилей.
- Офіційний план навчань досі не затвердили. 1 липня президент України Володимир Зеленський казав, що партнери затягують із графіком підготовки українських пілотів.