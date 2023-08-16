«Республіканці за Україну». Республіканська партія США запустила проукраїнську рекламу

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Група республіканців хоче змінити думку Республіканської партії щодо допомоги США Україні, тому запустила проукраїнську рекламу для показу її під час дебатів кандидатів у президенти.

Про це пише CNN.

Реклама називається «Республіканці за Україну» і коштує $2 мільйони. Її покажуть на національному телеканалі Fox News.

«Ми відчуваємо певну терміновість. Ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями й помітили падіння підтримки того, що, на нашу думку, є традиційним республіканським питанням», — зауважив спікер проєкту Ганнер Рамер.

В опитуванні, проведеному SSRS, 55% респондентів, серед яких 71% республіканців, вважають, що Конгрес США не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України.