«Це дуже інтригуюча ідея». Штати прокоментували можливість створити трибунал щодо росії в одній із європейських країн
- Автори:
- Ангеліна Шеремет, Оксана Коваленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Українські чиновники заявили, що є ідея створити інтернаціоналізований трибунал в одній з європейських країн на основі законодавства цієї країни. США назвали цю ідею «інтригуючою».
Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.
«Це дуже інтригуюча ідея. Цікаво дізнатися більше про правові підстави для цього. Але оскільки розгляд справи все одно буде в інтернаціоналізованому національному суді, я не думаю, що він подолає імунітет глави держави. Однак це потенційно усуває необхідність змінювати українську Конституцію в умовах воєнного стану», — зазначила Бет ван Скаак.
За її словами, потрібно зʼясувати, чи є європейська держава, яка захоче прийняти юрисдикцію. І, можливо, доведеться попрацювати над правовою базою для цього. «Але це, безумовно, пропозиція, яку варто розглянути ретельно», — додала представниця Держдепу.
- 18 липня 2023 року заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов заявив, що один із компромісів, який Україна розглядає, — це можливість створення «інтернаціоналізованого трибуналу», але не в Україні й не як частини української судової системи.
- Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а в його створенні брала б участь ООН. Штати підтримують ідею інтернаціоналізованого трибуналу, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів.
- Тим часом Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд і уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з обʼєднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.