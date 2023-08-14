«Є два занепокоєння». У США пояснили, чому не підтримують ідеї України про спеціальний трибунал щодо агресії

Новини

Россия 1 / Youtube

У США є два занепокоєння щодо ідеї України про спеціальний трибунал щодо агресії, який можна було б створити через Генеральну Асамблею ООН.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.

Перше занепокоєння ― юридичне. «Чи має Генеральна Асамблея повноваження створювати суд? Цього ніколи не було. І згідно зі Статутом, Генеральна Асамблея може лише давати рекомендації державам. Неясно, чи може вона створити примусову інституцію», — пояснила Бет ван Скаак.

Друге занепокоєння — чи вистачить голосів у Генеральній Асамблеї «для цієї нової, неперевіреної ідеї». США проаналізували голосування в Генасамблеї — коли йдеться про активні заходи, такі як виключення росії з Ради з прав людини або створення Реєстру збитків, кількість голосів на підтримку різко падає.