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«Є два занепокоєння». У США пояснили, чому не підтримують ідеї України про спеціальний трибунал щодо агресії

Автори:
Ангеліна Шеремет, Оксана Коваленко
Дата:

Россия 1 / Youtube

У США є два занепокоєння щодо ідеї України про спеціальний трибунал щодо агресії, який можна було б створити через Генеральну Асамблею ООН.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.

Перше занепокоєння ― юридичне. «Чи має Генеральна Асамблея повноваження створювати суд? Цього ніколи не було. І згідно зі Статутом, Генеральна Асамблея може лише давати рекомендації державам. Неясно, чи може вона створити примусову інституцію», — пояснила Бет ван Скаак.

Друге занепокоєння — чи вистачить голосів у Генеральній Асамблеї «для цієї нової, неперевіреної ідеї». США проаналізували голосування в Генасамблеї — коли йдеться про активні заходи, такі як виключення росії з Ради з прав людини або створення Реєстру збитків, кількість голосів на підтримку різко падає.

«Найгіршим варіантом було б ініціювати резолюцію, яка провалиться або матиме слабку підтримку. Бо для України важливо зберегти підтримку міжнародної спільноти. І я думаю, що є держави, які обережно ставляться до створення нового великого суду, який буде дорого коштувати. Бо є питання про те, як він буде фінансуватися. ООН буде його фінансувати коштом внесків? Багато держав скептичні щодо цього», — пояснила Бет ван Скаак.

За її словами, інтернаціоналізований трибунал можна створити швидко. Також, якщо Україна створить такий трибунал, можна буде звернутися до Генасамблеї з проханням ухвалити резолюцію, яка заохочуватиме держави до пошуку шляхів співпраці з цією інституцією, закликатиме до відповідальності за агресивну війну і всі воєнні злочини.

«Я думаю, що отримати резолюцію Генасамблеї, яка б благословила цю ініціативу і заохочувала до співпраці, набагато легше, ніж отримати резолюцію, яка б фактично створила саму інституцію», — додала представниця Держдепу.