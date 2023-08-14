Представниця Держдепу США розповіла, чому Штати підтримують саме інтернаціоналізований трибунал

Новини

Getty Images / «Бабель»

США підтримують інтернаціоналізований трибунал для України, який буде частиною української судової системи, але із залученням міжнародних прокурорів, адже розслідування цього злочину вже інтернаціоналізоване в Гаазі, і Сполучені Штати відрядили туди високопоставленого прокурора. Збір доказів іде, а суд у вигляді Спеціалізованої палати може запрацювати, коли воєнний стан в Україні скасують.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповіла представниця Державного департаменту США Бет ван Скаак, яка є послом США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя.

«Є багато способів інтернаціоналізації цього трибуналу з точки зору міжнародного досвіду, досвіду членів Спільної слідчої групи, досвіду інших держав, які підтримують Україну. Існують шляхи, якими міжнародна спільнота може підтримати Спеціалізовану палату в українській судовій системі. Є важливий проміжний крок ― це створення в Гаазі Міжнародного центру з переслідування агресії. Таким чином розслідування цього злочину вже інтернаціоналізоване в Гаазі, і Сполучені Штати відрядили туди високопоставленого прокурора», — пояснила Бет ван Скаак.

Вона наголосила, що США готові працювати з українськими юристами-конституціоналістами та з урядом, щоб знайти рішення, яке дозволить цій спеціальній палаті бути міжнародною, мати підтримку міжнародної спільноти, але при цьому не порушувати конституційних обмежень.

Однак Бет ван Скаак наголосила, що національні суди не можуть подолати імунітету глави держави. На її думку, навряд чи хтось буде заарештовувати путіна, поки він президент. «Якщо він опиниться під вартою іноземного суду, МКС чи української спеціальної палати, то, скоріш за все, це станеться тому, що він більше не буде головою держави», — додала вона.

На питання, чи варто працювати над трибуналом, який не зможе подолати імунітету президента путіна, Бет ван Скаак відповіла, що варто, адже у росії є багато інших високопосадовців, які несуть відповідальність за війну в Україні. «Вони обіймають вищі керівні посади, приймають рішення і керують діями, які і є російською агресією. Ці люди мають відповісти за злочин агресії, за будь-які воєнні злочини та звірства. Тому Спеціальна палата для розгляду звинувачень все одно має сенс», — додала представниця Держдепу.