Польща підвищує безпеку Сувальського коридору і починає на кордоні з Білоруссю навчальну операцію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Польща на тлі напруженості з Білоруссю підвищує безпеку Сувальського коридору. Про це 12 серпня заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
«Це чутливі точки, тому ми посилюємо та розширюємо дислоковані там частини. Сюди насамперед іде найновіше обладнання. Реалізується план зміцнення східної частини країни, зокрема через розширення військової інфраструктури та перекидання частини польських військ із заходу на схід», — розповів Блащак.
Також Польща створює військову оперативну групу в рамках операції під кодовою назвою Rengaw. Мета операції — підготовка солдатів у Підляському воєводстві на кордоні з Білоруссю та створення резерву на випадок, якщо ситуація на польсько-білоруському кордоні погіршиться. «Ми розпочинаємо цю діяльність на кількох, можливо, навіть на десяти базах у Підляському воєводстві», — додав Блащак.
На запитання журналістів, чи повторюватимуться і посилюватимуться провокації з білоруського боку, Маріуш Блащак відповів, що не сумнівається в цьому. Міністерство національної оборони готується до різних сценаріїв і «адекватно відреагує на загрозу».
«Немає сумнівів, що кордон Польщі в небезпеці. Ми спостерігаємо продовження тиску на польському кордоні, спроби нелегально перетнути кордон мігрантами, яких до цього заохочує білоруський режим. Також немає сумнівів, що білоруський режим співпрацює із Кремлем і що ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізувати нашу країну», — наголосив міністр оборони.
Загалом на кордоні та у прикордонних районах буде приблизно 10 тисяч солдатів, із них 4 тисячі безпосередньо підтримуватимуть прикордонну службу. Інші тренуватимуться і залишатимуться в резерві. Блащак наголосив, що перекидання «вагнерівців» до Білорусі є серйозною проблемою для безпеки Польщі, це питання широко обговорювали на саміті НАТО у Вільнюсі.
- Коли до Білорусі прибули загони «ПВК Вагнера», з Мінська почали лунати погрози. Польща вирішила у відповідь перекинути до кордону бойові гелікоптери та до 10 тисяч військових. Білорусь тим часом проводить біля кордонів військові навчання.
- З 11 серпня Латвія також посилила охорону кордону з Білоруссю та росією. Відповідний наказ видали, щоб захистити «недоторканність державного кордону та запобігти загрозі, беручи до уваги непомірно велику кількість спроб незаконного перетину». Насамперед ідеться про захист від нелегальної міграції.