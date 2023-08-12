Польща підвищує безпеку Сувальського коридору і починає на кордоні з Білоруссю навчальну операцію

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На запитання журналістів, чи повторюватимуться і посилюватимуться провокації з білоруського боку, Маріуш Блащак відповів, що не сумнівається в цьому. Міністерство національної оборони готується до різних сценаріїв і «адекватно відреагує на загрозу».

«Немає сумнівів, що кордон Польщі в небезпеці. Ми спостерігаємо продовження тиску на польському кордоні, спроби нелегально перетнути кордон мігрантами, яких до цього заохочує білоруський режим. Також немає сумнівів, що білоруський режим співпрацює із Кремлем і що ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізувати нашу країну», — наголосив міністр оборони.

Загалом на кордоні та у прикордонних районах буде приблизно 10 тисяч солдатів, із них 4 тисячі безпосередньо підтримуватимуть прикордонну службу. Інші тренуватимуться і залишатимуться в резерві. Блащак наголосив, що перекидання «вагнерівців» до Білорусі є серйозною проблемою для безпеки Польщі, це питання широко обговорювали на саміті НАТО у Вільнюсі.