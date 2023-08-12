Нацагентство з питань запобігання корупції: Більшість працівників військкоматів — доброчесні
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- Ангеліна Шеремет
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Національне агентство з питань запобігання корупції продовжує перевірки ТЦК. Під час перевірок зʼясували, що більшість працівників військкоматів є доброчесними.
Про це 12 серпня в ефірі телемарафону повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков.
Завершити перевірки військкомів планують до кінця цього кварталу (вересень). Загалом 1 395 військкомів обіймають керівні посади, десяту частину зараз перевіряють, наступного тижня будуть наступні результати перевірок.
«Більшість працівників військкоматів є доброчесними. Ті факти порушень, які ми встановлюємо, — це лише окремі особи зловживають своїм становищем», — зазначив Олександр Новіков.
За його словами, насамперед треба змінити правила, за яким функціонують ТЦК, і правила перетину кордону, адже саме військкомати видають довідки про непридатність до військової служби. Ці довідки є основним джерелом зловживання, тому зміна правил дозволить зменшити корупційні ризики.
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