AP: Хунта в Нігері попередила, що вбʼє президента Базума в разі військової інтервенції у країну
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Нігері хунта попередила заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд, що вони вбʼють президента Мохамеда Базума в разі військової інтервенції до країни.
Про це Associated Press сказав анонімний західний чиновник.
Керівництво регіонального блоку Економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС) заявило, що мають військовий план щодо Нігеру, після того як делегація не змогла домовитися з хунтою дипломатичним шляхом. Вони можуть направити до Нігеру 25 тисяч військових для відновлення влади президента Мохамеда Базума.
Після цього лідери перевороту попросили про допомогу «ПВК Вагнера». Генерал Саліфа Моді їздив до сусідньої Малі, де зустрівся «з кимось із «ПВК Вагнера». ПВК цей запит розглядає.
До столиці Нігеру 8 серпня мали прибути представники ЕКОВАС, Африканського Союзу та ООН для переговорів, однак військова хунта їх не прийняла. Натомість із лідерами перевороту поговорила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, переговори були «важкими та відвертими».
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман. Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігері великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.
- Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а президент Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».