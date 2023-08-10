AP: Хунта в Нігері попередила, що вбʼє президента Базума в разі військової інтервенції у країну

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У Нігері хунта попередила заступника держсекретаря США Вікторію Нуланд, що вони вбʼють президента Мохамеда Базума в разі військової інтервенції до країни.

Про це Associated Press сказав анонімний західний чиновник.

Керівництво регіонального блоку Економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС) заявило, що мають військовий план щодо Нігеру, після того як делегація не змогла домовитися з хунтою дипломатичним шляхом. Вони можуть направити до Нігеру 25 тисяч військових для відновлення влади президента Мохамеда Базума.

Після цього лідери перевороту попросили про допомогу «ПВК Вагнера». Генерал Саліфа Моді їздив до сусідньої Малі, де зустрівся «з кимось із «ПВК Вагнера». ПВК цей запит розглядає.

До столиці Нігеру 8 серпня мали прибути представники ЕКОВАС, Африканського Союзу та ООН для переговорів, однак військова хунта їх не прийняла. Натомість із лідерами перевороту поговорила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, переговори були «важкими та відвертими».