Німеччина передала Україні ще дві пускові установки Patriot

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Німеччина передала Україні ще дві обіцяні пускові установки Patriot. Про це свідчать дані Міністерства оборони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це наблизить країну до створення повноцінного повітряного щита.

«Сьогодні є хороша новина від Німеччини — саме те, про що ми домовились із Олафом Шольцом. Є додаткові установки Patriot. Дуже дякую, Олафе, тобі, — це потрібно для захисту наших людей від російського терору. Дякую Німеччині, пану канцлеру особисто за виконання цієї домовленості — це точно врятує тисячі життів наших людей. Це точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, селам», — зазначив Зеленський.