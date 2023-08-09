Колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву продовжили запобіжний захід

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Вищий антикорупційний суд продовжив ще на 2 місяці процесуальні обовʼязки для колишнього голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва у справі про незаконну премію.

Про це сам Коболєв повідомив у Facebook.

Він ще два місяці носитиме електронний браслет. Коболєв повідомив, що суд відмовив у трансляції засідання через «відсутність запитів від преси». Також, за його словами, сторона обвинувачення не представила результати допитів незалежних членів Наглядової ради «Нафтогазу», чому — невідомо.