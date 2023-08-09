Суд США оштрафував Twitter через зволікання з розслідуванням дописів Трампа
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
У США соцмережу Twitter, яка тепер називається X, оштрафували за неповагу до суду.
Про це пише Reuters.
Штраф у $350 тисяч призначили після того, як компанія не дозволила провести розслідування щодо колишнього президента США Дональда Трампа. Спеціальний прокурор Джек Сміт, який розслідує справу Трампа, отримав ордер на розслідування в січні 2023 року. Прокуратура стверджувала, що в дописах експрезидента можуть бути докази злочинів. Однак соцмережа затримала процес.
Ця затримка спонукала федерального суддю визнати дії Twitter неповагою та оштрафувати компанію.
- У Twitter експрезидент США Дональд Трамп мав близько 88 мільйонів підписників. Після штурму Капітолія в січні 2021 року його акаунти заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram.
- Тоді він звернувся до федерального суду Флориди, щоб змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до соцмережі.
- У листопаді 2022 року Twitter відновив сторінку колишнього президента Дональда Трампа після опитування Ілона Маска, хоча відтоді Трамп не опублікував жодного допису.