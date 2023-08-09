Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — алкоголь знайшли і там. В СІЗО він залишиться до 26 серпня
- Автори:
- Костя Андрейковець, Ганна Мамонова
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Getty Images / «Бабель»
Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.
Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк розповів «Бабелю», що цей трюк затягнув час проведення аналізу — він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.
Прокурор підтвердив слова адвоката про воду та слину. Він зачитав у суді висновок експертизи.
Адвокат Тандира Олег Юрченко в суді заявив, що ознайомився з результатами експертизи на алкоголь і каже, що в ні в крові, ні в сечі не знайшли алкоголю.
Суд у підсумку вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.
- 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.
- Печерський районний суд Києва відправив Тандира в СІЗО до 21 липня без права внесення застави. Адвокати Тандира оскаржили рішення, але апеляційний суд залишив його під вартою. 17 липня суд залишив у силі запобіжний захід. Суддя буде в СІЗО до 26 серпня 2023 року.
- 3 серпня ДБР завершило розслідування. Слідство заявило, що зібрало достатньо доказів того, що Тандир на момент ДТП був п’яним, попри те що він не здав біологічні зразки вчасно. Для цього провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Також слідство підтвердило, що суддя порушив правила і перевищив швидкість. Тепер йому загрожує 10 років ув’язнення.