Латвія посилює охорону кордону з Білоруссю та росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
З 11 серпня Латвія посилить охорону кордону з Білоруссю та росією. Уряд країни повідомляє, що наказ діятиме до 10 лютого 2024 року.
Режим охорони посилюють за рахунок поліції, військових і прикордонників на територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та Даугавпілсу.
Наказ видали, щоб захистити «недоторканність державного кордону та запобігти загрозі, беручи до уваги непомірно велику кількість спроб незаконного перетину». Здебільшого йдеться про захист від нелегальної міграції.
За даними влади Латвії, з 11 серпня 2021 року 14 тисяч людей намагалися перетнути кордон країни поза пунктами пропуску.
- Криза з нелегальними мігрантами зі сторони Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.
- У травні цього року Польща звинуватила спецслужби росії й Білорусі в підтримці нелегальних мігрантів. Уже в серпні Латвія надала чергові докази того, що білоруські прикордонники допомагають мігрантам незаконно перетинати кордон.