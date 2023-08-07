Митрополит УПЦ МП Павло вийшов із СІЗО під заставу
- Автор:
- Анна Холоднова
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STR / NurPhoto via Getty Images
Митрополита УПЦ МП Павла звільнили з-під варти.
Про це повідомив адвокат Микита Чекман.
За священника внесли заставу 33 мільйони гривень. За словами адвоката, на сайті Української православної церкви оприлюднили реквізити, за якими можна було долучитися до сплати застави за митрополита. Кошти нібито вдалося зібрати завдяки пожертвам.
- 1 квітня 2023 року Служба безпеки України вручила митрополиту Павлу підозру за розпалювання релігійної ворожнечі, того ж дня суд відправив його під домашній арешт. Павлу заборонили доступ до соцмереж і зобовʼязали носити електронний браслет.
- 13 липня СБУ повідомила Павлу про нову підозру. Напередодні оголошення йому першої підозри він дав інтерв’ю, в якому заперечував існування України як суверенної держави. Російську агресію митрополит назвав «громадянським конфліктом». Тепер йому закидають статтю про порушення рівноправності громадян і виправдовування агресії рф проти України, за що йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- 14 липня Солом’янський суд Києва змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу — замість цілодобового домашнього арешту йому призначили тримання під вартою до 14 серпня або заставу понад 33 мільйони гривень.