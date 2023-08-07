На Закарпатті заарештували працівника районного військкомату, який змушував військових будувати йому будинок

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

На Закарпатті суд відправив під варту із правом на заставу у 805 тис. грн працівника районного військкомату, який змушував солдатів будувати його маєток.

Про це повідомляє «Суспільне».

Військкому загрожує до 12 років позбавлення волі.

2 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який з початку березня цього року змушував солдатів будувати його маєток. Чоловік виявився уродженцем рф. Земельну ділянку під будівництво чоловік придбав під час війни, після чого побудував на ній приватну садибу. Нерухомість він оформив на близького родича.