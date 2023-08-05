Україна оголосила акваторії чорноморських портів росії зоною воєнної загрози

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Україна оголосила акваторії шістьох чорноморських портів росії зоною воєнної загрози. Ідеться про порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

Відповідне повідомлення 4 серпня опублікувала українська Держгідрографія. Підставою такого оголошення є наказ № 5 Військово-морських сил України від 4 серпня поточного року.

Учора ж на світанку російську воєнно-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Серьезно постраждав великий десантний корабель «Оленегорський горняк».