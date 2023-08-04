Уряд виплатить компенсацію мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС

Новини

Getty Images / «Бабель»

Люди на Херсонщині та Миколаївщині, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС, зможуть отримати фінансову допомогу.

Про це 4 серпня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Через підрив греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Уряд передбачив виплати в розмірі 3 300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу.

Максимальна сума допомоги складе до 100 тисяч грн. Для цих потреб Уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн.