Уряд виплатить компенсацію мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Люди на Херсонщині та Миколаївщині, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС, зможуть отримати фінансову допомогу.
Про це 4 серпня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Через підрив греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Уряд передбачив виплати в розмірі 3 300 гривень за втрачений врожай овочів на кожній сотці земельної ділянки приватного городу.
Максимальна сума допомоги складе до 100 тисяч грн. Для цих потреб Уряд виділив Херсонській та Миколаївській областям 271 млн грн.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, можуть залишитися без питної води люди на півдні Херсонщини й у Криму, також можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією від МВС, 21 людина загинула. На відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років.
- За підрахунками Міністерстві економіки і KSE Institute, прямі збитки України через підрив Каховської ГЕС становлять понад $2 мільярди.