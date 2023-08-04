В Україні повторно перевірять всі укриття

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну анонсував повторну перевірку стану укриттів в Україні.

Він наголосив, що там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення.

«У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшов понад місяць, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація», — сказав Шмигаль.