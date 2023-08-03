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ДСНС відсторонить від роботи фігурантів справи про авіатрощу у Броварах

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Reuters / «Бабель»

Державна служба із надзвичайних ситуацій відсторонить від роботи п’ятьох підозрюваних у справі про падіння гелікоптера в Броварах.

Про це ДСНС повідомила 3 серпня.

Серед підозрюваних:

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.