ДСНС відсторонить від роботи фігурантів справи про авіатрощу у Броварах

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Reuters / «Бабель»

Державна служба із надзвичайних ситуацій відсторонить від роботи п’ятьох підозрюваних у справі про падіння гелікоптера в Броварах.

Про це ДСНС повідомила 3 серпня.

Серед підозрюваних:

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку;

виконувач обов’язків командира частини;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спецавіазагону оперативно-рятувальної служби міста Ніжин.

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.