​ДБР завершило розслідування щодо судді Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості

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Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді Олексія Тандира, який у стані спʼяніння збив на блокпості на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Про це пише пресслужба.

Слідчі провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Суддя намагався спотворити біологічні зразки, які були потрібні для визначення кількості алкоголю в крові, однак висновки судових експертиз підтвердили, що Олексій Тандир був у стані спʼяніння.

Результати автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз довели, що суддя порушив правила дорожнього руху, недотримався заборон дорожніх знаків і перевищив швидкість на момент зіткнення.

Олексія Тандира підозрюють за ч. 3 ст. 286-1 ККУ — порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого.