Росія зіпсувала 40 тисяч тонн зерна у портах на узбережжі Дунаю
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Офіс генерального прокурора
Уночі проти 2 серпня росіяни зіпсували 40 тисяч тонн зерна в дунайських портах. Найбільше постраждав порт Ізмаїлу.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, на це зерно очікували країни Африки, Китай та Ізраїль. Він показав зруйновану інфраструктуру портів на узбережжі Дунаю.
«Українське зерно незамінне для світу і в найближчі роки не може бути заміненим жодною іншою країною. Саме тому будь-яке порушення логістичних ланцюгів викликає дефіцит та стрибок цін, який впливає на кожну людину в світі», — сказав Кубраков.
Раніше Reuters писало, що ціни на пшеницю на Чиказький біржі після атаки підскочили на 5% та згодом зросли ще на 1,2% — до $6,60 за бушель.
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і 180 тисяч тонн зерна за девʼять днів.
- Раніше Reuters писало, що порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю був основною ціллю атаки дронів уночі проти 2 серпня.
- Президент Реджеп Таїп Ердоган домовився з російським диктатором путіним про його візит до Туреччини. Дата поки невідома. Під час телефонної розмови Ердоган наголосив на важливості «зернової угоди», і турецька сторона продовжить докладати зусиль, щоб продовжити її.