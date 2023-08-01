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Оголосили номінантів Букерівської премії 2023 року. Список

Автор:
Ліза Бровко
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До довгого списку номінатнів Букерівської премії 2023 року ввійшли 13 книг. Серед них — чотири дебютні романи.

Про це йдеться на сайті премії.

Ці книги «досліджують універсальні й актуальні теми: від глибоких особистих драм до трагікомічних сімейних саг; від наслідків зміни клімату до утисків меншин; від наукових відкриттів до змагань у спорті». Третину списку становлять романи ірландських письменників. Ось вони всі:

Письменниками-дебютантами стали Джонатан Ескоффері, Шан Гʼюз, Вікторія Ллойд-Барлоу і Четна Мару. Ще шестеро авторів потрапили до списку вперше, а Себастьяно Баррі, Тан Тван Енг і Пол Мюррей вже увосьме номінуються на Букерівську премію.

Короткий список із шести книг оголосять 21 вересня, а переможця визначать 26 листопада. Він чи вона отримає £50 тисяч, тим часом письменники-номінанти одержать по £2 500 і спеціальне видання своєї книги.