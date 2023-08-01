Оголосили номінантів Букерівської премії 2023 року. Список
- Автор:
- Ліза Бровко
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До довгого списку номінатнів Букерівської премії 2023 року ввійшли 13 книг. Серед них — чотири дебютні романи.
Про це йдеться на сайті премії.
Ці книги «досліджують універсальні й актуальні теми: від глибоких особистих драм до трагікомічних сімейних саг; від наслідків зміни клімату до утисків меншин; від наукових відкриттів до змагань у спорті». Третину списку становлять романи ірландських письменників. Ось вони всі:
- A Spell of Good Things («Заклинання добрих речей»), Айобамі Адебайо;
- Old God’s Time («Час старого Бога»), Себастьян Баррі;
- Study for Obedience («Вивчення послуху»), Сара Бернштейн;
- If I Survive You («Якщо я переживу тебе»), Джонатан Ескоффері;
- How to Build a Boat («Як побудувати човен»), Елейн Фіні;
- This Other Eden («Цей інший рай»), Пол Гардінг;
- Pearl («Перлина»), Шан Гʼюз;
- All the Little Bird-Hearts («Усі маленькі пташині серця»), Вікторії Ллойд-Барлоу;
- Prophet Song ( «Пісня пророка»), Пол Лінч;
- In Ascension («У вознесенні»), Мартін Макіннес;
- Western Lane («Західний провулок»), Четна Мару;
- The Bee Sting («Укус бджоли»), Пол Мюррей;
- The House of Doors («Дім дверей»), Тан Тван Енг.
Письменниками-дебютантами стали Джонатан Ескоффері, Шан Гʼюз, Вікторія Ллойд-Барлоу і Четна Мару. Ще шестеро авторів потрапили до списку вперше, а Себастьяно Баррі, Тан Тван Енг і Пол Мюррей вже увосьме номінуються на Букерівську премію.
Короткий список із шести книг оголосять 21 вересня, а переможця визначать 26 листопада. Він чи вона отримає £50 тисяч, тим часом письменники-номінанти одержать по £2 500 і спеціальне видання своєї книги.
- Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, яка вручається з 1969 року. За всю історію премії лише пʼятеро її лауреатів згодом отримували ще й Нобелівську премію з літератури.
- У 2023 році Міжнародну Букерівську премію здобули болгарський письменник Георгі Господинов і перекладачка Анджела Родель за книгу «Часосховище» (Time Shelter). Це вперше, коли болгарин отримав цю нагороду.
- Переможцем Букерівської премії 2022 року став письменник зі Шрі-Ланки Шехан Карунатілака. Нагороду він отримав за роман «Сім місяців Маалі Алмейди» (The Seven Moons of Maali Almeida).
- Букерівську премію за 2021 рік отримав письменник із Південної Африки за роман про апартеїд «Обіцянка» (The Promise), в якому йдеться про загибель родини білих фермерів із Південної Африки.
- У 2020 році лауреатом Букерівської премії став шотландський письменник Дуглас Стюарт із дебютним романом «Шеггі Бейн» про хлопчика-гея, який ріс у бідній сім’ї у Глазго, а його мати страждала від алкоголізму. Цей автобіографічний роман Стюарт присвятив своїй матері, яка померла від алкозалежності.