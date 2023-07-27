Лідер КНДР Кім Чен Ин показав міністру оборони рф заборонені балістичні ракети і дрони

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Reuters

Міністр оборони росії Сергій Шойгу разом із північнокорейським лідером Кім Чен Ином побував на оборонній виставці в Пхеньяні. Там були представлені заборонені балістичні ракети КНДР, пише Reuters.

Російська делегація прибула до КНДР цього тижня на 70-ту річницю закінчення Корейської війни, яку в Північній Кореї відзначають як «День перемоги». Це перший візит Шойгу до КНДР після розпаду Радянського Союзу.

Reuters

На фото видно балістичні ракети і дрон. Шойгу передав Кіму листа від російського президента, а Кім Чен Ин подякував путіну.

Міністр оборони КНДР Кан Сун Нам заявив, що Північна Корея повністю підтримує «битву росії за справедливість» і захист її суверенітету. А Шойгу під час виступу на прийомі у Міністерстві оборони КНДР назвав армію Північної Кореї «найсильнішою у світі».

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що контакти росії з Північною Кореєю відбуваються в той час, коли Кремль намагається закупити зброю.

«Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні своєї війни в Україні. І це включає, як ми знаємо, певні контакти з КНДР», – сказав він.